سيدات غاز الشمال أول المتأهلات إلى نهائي دوري كرة السلة للسيدات

شفق نيوز- كركوك

نجح فريق سيدات غاز الشمال لكرة السلة، مساء اليوم الاثنين، في حجز بطاقة التأهل الأولى إلى المباراة النهائية لدوري سيدات العراق، إثر فوز "تاريخي" على نظيره فريق الصناعات الحربية بنتيجة كبيرة قوامها 103-23.

وشهدت المباراة سيطرة مطلقة لسيدات غاز الشمال على مجرياتها منذ الدقائق الأولى، حيث فرضن إيقاعهن الهجومي والدفاعي، ليحسم الفريق اللقاء بفارق 80 نقطة، وهو ما يعكس الفارق الفني الكبير بين الفريقين.

ويُعد هذا التأهل خطوة مهمة للفريق الشمالي الذي بات من أبرز الأسماء المرشحة للتتويج باللقب، خصوصاً بعد سلسلة من الانتصارات المميزة التي حققها خلال مشوار البطولة.

وأكدت مصادر مقربة من النادي، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الفوز الكبير لم يكن مجرد عبور إلى النهائي، بل رسالة قوة وإصرار على اعتلاء منصة التتويج".

من جانبهن، عبّرن لاعبات الفريق عن سعادتهن البالغة بهذا الإنجاز، مشيرات إلى أن "الجهد الجماعي والروح العالية كانا السبب الرئيس في تحقيق النتيجة".

فيما أشاد الجهاز الفني بالتزام اللاعبات وتطبيقهن الخطط المرسومة بدقة داخل أرض الملعب.