سيدات غاز الشمال ثالثا بعد الفوز على افروديت في دوري كرة الطائرة للسيدات

شفق نيوز/ اعلن رئيس نادي غاز الشمال في كركوك، يوم السبت، عن تحقيق سيدات غاز الشمال المركز الثالث بعد الفوز على سيدات نادي افروديت ضمن الدوري العراقي السيدات بكرة الطائرة.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز، إن "سيدات نادينا حققن الانتصار على سيدات أفروديت بثلاث أشواط نظيفة (25-16) (25-20) (25-20) ويتحصلن على المركز الثالث، وكانت سيطرة لاعبات نادينا بشكل كامل على مجريات المباراة".

وأضاف أن "المستوى الفني والمهاري العالي الذي ظهرن عليهن حيث حققن العلامة الكاملة في المباراة بشوطها الثلاثة".