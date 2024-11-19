سيدات صالات العراق يختتمن معسكر السليمانية استعدادًا لآسيا

شفق نيوز/ اختتم المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات للسيدات، اليوم الثلاثاء، معسكره التدريبي في مدينة السليمانية، تحضيراً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا في تايلاند مطلع العام المقبل.

وقالت مدربة منتخب السيدات لكرة الصالات، البرتغالية فييرا بيتنكو، لوكالة شفق نيوز، إن المعسكر التدريبي في السليمانية حقق أهدافه الفنية، مبينة أنه سيُستكمل بمعسكر تدريبي آخر في المغرب يتخلله عدد من المباريات التجريبية.

وأوضحت بيتنكو أن المعسكر الذي استمر لمدة تسعة أيام كان الرابع للمنتخب منذ توليها المهمة، مشيرة إلى أن الهدف كان تعزيز الإعداد الفني والتكتيكي للفريق استعداداً للبطولات القادمة.

وأكدت أن المعسكر شمل وحدات تدريبية يومية تضمنت الإحماء والإعداد البدني، بالإضافة إلى تدريبات فنية وتكتيكية مثل التمريرات والتسديدات والخطط المدروسة والتحولات الهجومية والدفاعية، إضافة إلى تدريبات خاصة بالكرات الثابتة، الركنيات، والركلات الحرة.

وتابعت بيتنكو أن المنتخب خاض ثلاث مباريات تدريبية ضد فرق محلية للرجال، وذلك لتقييم الأداء في مواقف اللعب الحقيقية. كما أضافت أن الاستنتاجات التي خرج بها المعسكر أكدت تطوراً ملحوظاً لدى اللاعبات، مع تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

وذكرت أن التدريبات تواصلت في صالة الجيم والسباحة، بالإضافة إلى المحاضرات الفنية التي ساهمت في تحسين أداء الفريق.

واختتمت بيتنكو تصريحها بالقول: "المعسكر كان خطوة مهمة في تحضيرات المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات للسيدات، ونحن ملتزمون بتحقيق نتائج مميزة في البطولات المقبلة."