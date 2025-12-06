سيدات "سنحاريب" يحققن فوزهن الثاني في بطولة غرب آسيا بكرة الطائرة

شفق نيوز- الكويت

تمكن فريق سيدات سنحاريب، يوم السبت، من تحقيق ثاني الانتصارات في بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطائرة.

وحقق فريق سنحاريب النسوي الفوز على فريق القدس الفلسطيني بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث احتضنت قاعة سلوى الصباح في الكويت بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة.

وقدم فريق سيدات سنحاريب للكرة الطائرة مستوى متميز ليخرجن فائزات بأداء قوي وروح قتالية عالية ليحصدن أولى نقاط البطولة.

ونجحت سيدات سنحاريب للكرة الطائرة، يوم الخميس الماضي، بتحقيق فوز مستحق ومبهر على سيدات الفيحاء السعودي في بطولة غرب آسيا للأندية للكرة الطائرة.

وانتهت المواجهة لسنحاريب العراقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في أولى مبارياتهن ضمن بطولة غرب آسيا للسيدات.