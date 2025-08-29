سيدات "سنحاريب" بطلات الدوري العراقي للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

‏توج فريق سنحاريب، مساء الجمعة، بلقب الدوري العراقي للكرة الطائرة – سيدات، بعد فوزه على فريق أكاد عنكاوا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

‏وجرت المباراة في قاعة أكاد عنكاوا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحضور جماهيري واسع ملأ مدرجات القاعة.

‏ويعد هذا اللقب، هو الثاني على التوالي لفريق سنحاريب بدوري العراق للكرة الطائرة - سيدات.

وفي مباريات اليوم الختامي لصاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير من نهائيات دوري السيدات الذي سبق مباراة الختام، حقق فريق سيدات دربنديخان الانتصار على حساب فريق سيدات أمانة بغداد بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-16) (25-17) (25-20).