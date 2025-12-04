سيدات سنحاريب العراقي يتغلب على الفيحاء السعودي ببطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- الكويت

نجحت سيدات سنحاريب للكرة الطائرة، يوم الخميس، في تحقيق فوز مستحق ومبهِر على سيدات الفيحاء السعودي في بطولة غرب آسيا للاندية للكرة الطائرة.

واحتضنت قاعة سلوى الصباح في دولة الكويت بطولة الاندية العربية للكرة الطائرة.

وانتهت المواجهة لسنحاريب العراقي بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوط واحد في أولى مبارياتهن ضمن بطولة غرب آسيا للسيدات.

وقدم فريق سيدات سنحاريب للكرة الطائرة مستوى متمير ليخرج فائزاً بأداء قوي وروح قتالية عالية ليحصدن اولى نقاط البطولة.