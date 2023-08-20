سيدات إسبانيا بطلات للعالم على حساب المنتخب الانكليزي

شفق نيوز/ حقق منتخب إسبانيا للسيدات فوزا صعبا على نظيره الإنكليزي بنتيجة 1-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب أستراليا في مدينة سيدني، وذلك لنيل لقب كأس العالم للسيدات 2023.

وسجلت هدف إسبانيا اللاعبة أولغا كارمونا في الدقيقة 29.

تعد مواجهة منتخبي إنكلترا وإسبانيا في نهائي كأس العالم غير مسبوقة، كونهما صعدا إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخهما، إذ شهد مشوارهما في النسخة الحالية أداء مميزاً للغاية جعل الثنائي يستحق التأهل للمنافسة على الكأس في الخطوة الأخيرة، ليكون هناك بطل جديد في انتظار صعوده إلى منصات التتويج بالذهب وتسجيله في تاريخ البطولة.

وتأهل المنتخب الإنكليزي إلى النهائي للمرة الأولى بعد خمس مشاركات سابقة، إذ ودع المنافسات من قبل في دور ربع النهائي ثلاث مرات وحصل على المركز الثالث مرتين، وسيكون على موعد مع التاريخ لتحقيق اللقب في هذه النسخة.

فيما شارك منتخب إسبانيا في ثلاث نسخ بكأس العالم خلال مناسبتين من قبل، الأولى ودع فيها المنافسات من دور المجموعات، أما الثانية فأطاح به المنتخب الأميركي من دور الـ 16 في النسخة التي أقيمت في فرنسا عام 2019.