سيدات برشلونة يكتسحن بايرن ويبلغن نهائي أوروبا للمرة السادسة توالياً

حسم فريق برشلونة للسيدات، مساء الأحد، تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية للمرة السادسة على التوالي، بعد فوزه على بايرن ميونخ بنتيجة 4-2 في إياب نصف النهائي على ملعب كامب نو.

ودخل الفريق الكتالوني المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكراً عبر سلمى بارالويلو في الدقيقة 14، قبل أن يرد الفريق الألماني سريعاً بهدف التعادل بعد أربع دقائق فقط عن طريق ليندا دالمان.

ولم ينتظر برشلونة طويلاً لاستعادة تقدمه، إذ سجلت أليكسيا بوتياس الهدف الثاني في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة أفضليته وأضاف الهدف الثالث عبر إيفا بايور في الدقيقة 56، قبل أن تعود بوتياس وتسجل هدفها الشخصي الثاني والرابع لفريقها بعد ثلاث دقائق فقط.

وحاول بايرن ميونخ العودة إلى أجواء اللقاء، وقلص الفارق في الدقيقة 72 بواسطة بيرنيل هاردر، التي نجحت لاحقاً في هز الشباك مرة أخرى، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة 86 خروج أليكسيا بوتياس من أرض الملعب وسط تحية جماهيرية كبيرة، لتحل مكانها كيكا نازاريث.

وبهذا الفوز، ضمن برشلونة بطاقة العبور إلى النهائي بمجموع المباراتين 5-3، بعدما انتهت مواجهة الذهاب في ميونخ بالتعادل 1-1.

وعقب صافرة النهاية، احتفلت لاعبات برشلونة بالتأهل على إيقاع الطبول، في مشهد عكس فرحة الفريق ببلوغ النهائي الأوروبي مجدداً.