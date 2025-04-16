سيدات برشلونة.. معاقبة لاعبة لمست زميلتها بـ"شكل غير لائق"

شفق نيوز/ قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، معاقبة مدافعة برشلونة، مابي ليون، بالإيقاف لمباراتين بسبب لمسها "بشكل غير لائق" لمدافعة إسبانيول، دانييلا كاراكاس، خلال مباراة قمة في شباط/ فبراير الماضي.

وتم اتهام ليون "بانتهاك خصوصية كاراكاس" في العاشر من شباط/ فبراير بعد أن بدا أنها لمست بشكل غير لائق مدافعة إسبانيول في منطقة الفخذ أثناء قولها بعض الألفاظ المسيئة لها خلال وقوفهما داخل منطقة الجزاء من أجل ركلة ثابتة، بعد 15 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وأعرب نادي إسبانيول عن "استيائه التام وإدانته" لتصرفات ليون ودعم المدافعة الكولومبية.

وأمضت ليون عقوبة الإيقاف الأولى لمباراة واحدة في نهاية الأسبوع الماضي ضد أتلتيكو مدريد، وستغيب عن مباراة برشلونة المقبلة في الدوري ضد إشبيلية.

وفشل برشلونة، الذي يتقدم بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في الاستئناف الذي تقدم به بشأن الإيقاف.