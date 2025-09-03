سيدات الكهرباء العراقي يقصين الوداد المغربي ويتأهلن في بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة

شفق نيوز - بغداد / عُمان

حقق فريق نادي الكهرباء الرياضي النسوي لكرة الطاولة فوزا مهماً على فريق نادي الوداد المغربي الذي يعد أحد أبرز الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة ليضمن مقعده في دور نصف نهائي البطولة.

وتتواصل منافسات بطولة الاندية العربية الـ36 للنساء والرجال ، التي يستضيفها مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وينظمها الاتحاد العُماني لتنس الطاولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وسط مشاركة 35 نادياً، بواقع 24 فريقاً للرجال و11 فريقاً للنساء.

وفاز ثلاثي الكهرباء نجلة عماد، ندى شاهزواري، نسمة مؤيد على لاعبات الوداد بنتيجة مثيرة انتهت 3 – 2، ليضمن الكهرباء مقعده في الدور نصف النهائي.

وشهدت المباريات الندية والقوة، غير أن ثلاثي الكهرباء قدمن أداءً مميزاً وحاسماً النتيجة لصالحهن.

وبهذا حقق فريق نادي الكهرباء الرياضي النسوي لكرة الطاولة بقيادة المدرب حيدر سليم إنجازاً كبيراً في بطولة الاندية العربية الـ36 المقامة في مسقط .