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سيدات القوة الجوية يتوجن بلقب بطولة كأس العراق لكرة الصالات للنساء

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-02T12:52:24+0000
سيدات القوة الجوية يتوجن بلقب بطولة كأس العراق لكرة الصالات للنساء

شفق نيوز/ توج فريق سيدات القوة الجوية لكرة الصالات بلقب بطولة كاس العراق للنساء، يوم السبت، بعد فوزه على فريق سيدات نادي الزوراء، في المباراة النهائية للبطولة.

والمباراة اليوم على قاعة بابل للموهبة في الساعة الثانية من بعد الظهر، وانتهت بفوز الجوية بهدفين مقابل هدف للزوراء.

ولعب الزوراء المباراة باللون الأبيض، فيما لعب فريق القوة الجوية باللون الأزرق.

وبلغت لاعبات فريقي الزوراء والقوة الجوية المباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات، الخميس الماضي، بعد أن تفوقن على فريقي الدفاع الجوي وشباب الوطن في الدور نصف النهائي بالبطولة الجارية أحداثها في مدينةِ الحلة.

وكان فريق سيدات القوة الجوية لكرة الصالات قد تفوق على فريق شباب الوطن بنتيجة 13-1 في الدور نصف النهائي، فيما فاز فريق سيدات الزوراء لكرة الصالات على نظيره فريق الدفاع الجوي بنتيجة 7-2 ضمن البطولة نفسها ليتأهل إلى المباراة النهائية.

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