سيدات القوة الجوية وأمانة بغداد ونفط الشمال يحققن الفوز في دوري "الساحات المكشوفة"

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن منافسات المرحلة الاولى لدوري السيدات لكرة القدم على الساحات المكشوفة.

وأسفرت نتائج المواجهات الثلاث عن فوز نادي نفط الشمال على شهربان بنتيجة كبيرة قوامها 6-0 ،جاءت اهداف نفط الشمال عن طريق ميس مهدي في الدقيقة (6) ، و يسرى إبراهيم د (44) ، (49) ، سبيل شكر د(60) ، (70) ، ومينا كريم (77).

وفي المباراة الثانية فاز نادي القوة الجوية على نادي آل بدير بنتيجة 3-0، وجاءت اهداف القوة الجوية عن طريق نادية فاضل في الدقيقة (8 ) من ركلة جزاء ، وزينب عباس (25)، وراضية موسوي (80).

وفي المباراة الثالثة فاز نادي امانة بغداد على نادي فتاة بغداد بنتيجة 5-2 .

وسجل أهداف امانة بغداد ، سارا ستار في الدقيقة (7) ، (70) ، وبرزه نظام (69)، (92)، وغه مكين محمود (75)، بينما سجل نادي فتاة بغداد عن طريق براء حسين (5) ، وغفران صديق (40).