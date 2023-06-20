سيدات القوة الجوية وفتاة اربيل يفوزان في بطولة كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت اليوم مباراتان ضمن منافسات بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات للموسم 2023 والتي تحتضنها دهوك.

ففي منافسات المجموعة الاولى فاز فريق القوة الجوية على فريق نادي الرافدين بنتيجة كبيرة جدا قوامها 32 - 1.

وفي منافسات المجموعة ذاتها تمكن فريق نادي فتاة اربيل من تحقيق الفوز على فريق نادي بلادي بنتيجة كايرك قوامها 7-1

ويشارك في البطولة التي تقام للمدة من 19 ولغاية 26 من الشهر الجاري، عشرة اندية هي القوة الجوية، والزوراء، وفتاة أربيل، وقره قوش، والصناعات الكهربائية، وآل بدير، وتلسقف، والرافدين، وشهربان، وبلادي.