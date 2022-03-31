سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سيدات القوة الجوية والزوراء وجها لوجه في نهائي كأس العراق لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-31T21:19:14+0000
سيدات القوة الجوية والزوراء وجها لوجه في نهائي كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ تأهل فريقا سيدات القوة الجوية، والزوراء، لكرة الصالات، يوم الخميس، إلى نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزهما في الدور نصف النهائي.

وفازت سيدات القوة الجوية على سيدات فريق شباب الوطن بنتيجة 13-1 في الدور نصف النهائي، الذي أقيم في مديرية شباب ورياضة بابل.

وسجل اهداف "الصقور" كل من زينب عباس خمسة اهداف، وشاهين فرج الله ثلاثة اهداف، وتبارك مؤيد هدفين، ونادية فاضل، وغفران صديق، وأسماء قاسم، هدفاً لكل منهن.

كما حقق فريقا سيدات نادي الزوراء، وفوزاً على الدفاع الجوي بنتيجة 7-2، في الدور نصف النهائي أيضاً، ليتأهل إلى جانب القوة الجوية للمباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة الصالات التي ستقام يوم السبت المقبل الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبل.

related

نفط الوسط يتأهل إلى نهائي بطولة الشباب لكرة الصالات

Date: 2021-06-28 10:57:46
نفط الوسط يتأهل إلى نهائي بطولة الشباب لكرة الصالات

نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

Date: 2021-01-11 10:31:29
نفط الوسط في بطولة دولية للصالات بدعوة اماراتية

اتحاد الكرة يقرر تأجيل دور الثمانية لكأس العراق الى اشعار اخر

Date: 2022-03-03 20:18:10
اتحاد الكرة يقرر تأجيل دور الثمانية لكأس العراق الى اشعار اخر

العراق يشارك في بطولة كأس العرب لكرة الصالات

Date: 2021-04-13 08:35:04
العراق يشارك في بطولة كأس العرب لكرة الصالات

صالات الشرطة يلتقي الجنوب غداً مدرب تايكواندو النادي يحصل على شهادة دولية

Date: 2021-12-08 16:28:43
صالات الشرطة يلتقي الجنوب غداً مدرب تايكواندو النادي يحصل على شهادة دولية

نفط الوسط يقلب خسارته لفوز على الشرطة في دوري كرة الصالات الممتاز

Date: 2021-06-10 17:47:40
نفط الوسط يقلب خسارته لفوز على الشرطة في دوري كرة الصالات الممتاز

تعرف على تصنيف منتخب العراق بالصالات عالمياً

Date: 2019-11-24 12:01:27
تعرف على تصنيف منتخب العراق بالصالات عالمياً

تحديد مواعيد مباريات المنتخب العراقي لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية

Date: 2022-03-31 16:59:39
تحديد مواعيد مباريات المنتخب العراقي لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية