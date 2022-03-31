سيدات القوة الجوية والزوراء وجها لوجه في نهائي كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ تأهل فريقا سيدات القوة الجوية، والزوراء، لكرة الصالات، يوم الخميس، إلى نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزهما في الدور نصف النهائي.

وفازت سيدات القوة الجوية على سيدات فريق شباب الوطن بنتيجة 13-1 في الدور نصف النهائي، الذي أقيم في مديرية شباب ورياضة بابل.

وسجل اهداف "الصقور" كل من زينب عباس خمسة اهداف، وشاهين فرج الله ثلاثة اهداف، وتبارك مؤيد هدفين، ونادية فاضل، وغفران صديق، وأسماء قاسم، هدفاً لكل منهن.

كما حقق فريقا سيدات نادي الزوراء، وفوزاً على الدفاع الجوي بنتيجة 7-2، في الدور نصف النهائي أيضاً، ليتأهل إلى جانب القوة الجوية للمباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة الصالات التي ستقام يوم السبت المقبل الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبل.