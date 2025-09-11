"سيدات العراق" يواصل تدريباته في بغداد استعدادا لغرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

يواصل منتخب العراق الوطنيُ لكرةِ السيدات، على الساحاتِ المكشوفة تدريباته في المعسكر الإعداديّ الذي يقامُ في العاصمة بغداد، ويستمر حتى 13 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، تحضيراً لبطولةِ كأس غرب آسيا التي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وركزت التدريباتُ، التي شاركت فيها اللاعبتان المحترفتان في الدوري السويدي اللتان انضمتا للمرةِ الأولى هيلين شوان توفيق وروينا محمد، على الجوانب البدنية والتكتيكيّة، إذ يسعى الملاكُ التدريبيّ للتهيئة بشكلٍ مبكرٍ للاستحقاقِ الإقليميّ المـُرتقب، وخوض معسكراتٍ تدريبية ومبارياتٍ في فترةِ التوقف الرسميّ بأيام FIFADAY الخاصة بمنتخباتِ السيدات.

وحضر تدريبات اليوم الخميس، التي أقيمت في ملعب اللاعب الدوليّ الراحل علي حسين شهاب، عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقي لكرة القدم مشرفة اللجنة النسوية الدكتورة رشا طالب، فضلاً عن عضوتي اللجنة وهاد مصطفى وإلهام علي محمد، فيما أشرف على التدريباتِ مدربُ المنتخب عبدالوهاب أبو الهيل وملاكه الفنيّ المساعد.