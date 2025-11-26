سيدات العراق يواجهن الإمارات ضمن غرب آسيا و الناشئون يلتقون الأردن

شفق نيوز- جدة

يواجه المنتخب العراقي للسيدات نظيره الإماراتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا التاسعة للسيدات، والمقامة في مدينة جدة السعودية.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة الـ 4:45 عصراً.

وتقام بطولة غرب آسيا للسيدات بمشاركة منتخبات: العراق، السعودية، الأردن، الإمارات، فلسطين، ولبنان، ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات.

وكان منتخب سيدات العراق قد خسر أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 أول أمس الاثنين ضمن الجولة الأولى من البطولة.

من جانب آخر، يلتقي منتخب الناشئين نظيره الأردني اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً لحساب المجموعة E التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية.

وتقام المباراة على ملعب العقبة عند الساعة الرابعة عصراً.

وكان منتخب العراق للناشئين قد حقق يوم السبت الماضي أول انتصار له على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة 3-2 في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 17 عاماً، ضمن منافسات المجموعة E، في المباراة التي جرت عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مدينة العقبة في الأردن.