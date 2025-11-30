سيدات العراق يواجهن الأردن في نصف نهائي غرب آسيا بجدة

شفق نيوز- الرياض

يواجه المنتخب العراقي النسوي، يوم الأحد، نظيره الأردني في مدينة جدة، في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.

وتقام المباراة عند الساعة الـ 4:45 مساءً في ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة السعودية، وسيبلغ الفائز من لقاء اليوم إلى المباراة النهائية للبطولة.

وتقام بطولة غرب آسيا للسيدات بمشاركة منتخبات "العراق والسعودية والأردن والإمارات وفلسطين ولبنان، ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الاولى الى جانب منتخبي السعودية والإمارات.

وكان منتخب سيدات العراق قد خسر أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الاولى من البطولة، فيما فاز على نظيره الإماراتي، بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.