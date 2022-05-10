سيدات العراق يكتفين بالمركز الرابع في بطولة آسيا للقوس والسهم

شفق نيوز/ أحرز منتخب نساء العراق للقوس والسهم، يوم الثلاثاء، المركز الرابع في بطولة آسيا التي تتواصل فعالياتها في محافظة السليمانية بمشاركة 17 منتخباً وتُختتم غداً الأربعاء.

وذكر الاتحاد العراقي للقوس والسهم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي النسوي فاز بالمركز الرابع في فعالية القوس المركب لمسافة 50 مترا فرقي.

ويتألف المنتخب النسوي من اللاعبات رند سعد، وفاطمة سعد، ونبراس حميد، وخسر امام نظيره منتخب بنغلاديش في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبالتالي ذهب الوسام النحاسي الى منتخب بنغلاديش.

وفي مباراة الختام التي جمعت منتخبي الهند واوزبكستان، تفوق منتخب الهند على منافسه وتوج بالوسام الذهبي وحصل اوزبكستان على الفضة.

وقال نائب رئيس الاتحاد محمد فياض، بحسب البيان، ان "العراق أضاع فرصة سهلة للفوز بالوسام النحاسي فلولا الخطأ الفني الذي ارتكب من قبل احدى اللاعبات لكان النحاس من نصيب المنتخب النسوي".

واضاف ان "المركز الرابع على مستوى قارة آسيا يعد انجازا مهما نتيجة مشاركة أبطال العالم والقارة في منافسات البطولة التي تتواصل فعالياتها في محافظة السليمانية".

وفي منافسات الزوجي المختلط حقق منتخب العراق المؤلف من اسحاق ابراهيم، وفاطمة سعد، المركز الرابع في منافسات القوس المركب لمسافة 50 مترا، عقب خسارته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منافسه البنغالي الذي حقق الوسام النحاسي.

وفي مباراة التتويج بالذهب أحرز المنتخب الهندي المركز الأول والوسام الذهبي عقب تفوقه على منتخب كازاخستان الذي حصل على الوسام الفضي.

من جانبه، برر اللاعب اسحاق ابراهيم خسارة الوسام النحاسي، بأن "المنافس البنغالي قوي ويعد من افضل منتخبات قارة اسيا والعالم فضلا عن الرياح العالية التي اثرت سلبا على نتائجه مع زميلته فاطمة سعد في اللقاء".

وفي منافسات فرقي الرجال لفعالية القوس المركب لمسافة 50 مترا، توج منتخب الهند بالوسام الذهبي عقب تفوقه على منتخب بنغلاديش في المباراة النهائية، بينما أحرز منتخب كازاخستان الوسام النحاسي على حساب منتخب الكويت صاحب المركز الرابع.

وفي منافسات فردي النساء لفعالية القوس المركب لمسافة 50 مترا، أحرزت بنغلاديش الوسام النحاسي فيما ستقام مباراة الختام يوم غد الأربعاء.

وفي منافسات فردي الرجال لفعالية القوس المركب لمسافة 50 مترا، أحرزت الهند الوسام النحاسي فيما ستقام مباراة الختام يوم غد الأربعاء.

وحضر منافسات اليوم الرابع من البطولة القارية عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية هيرده رؤوف، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الكوري الجنوبي توماس هان، والأمين العام للاتحاد الدولي للعبة السويسري توم ديلن، والنائب الاول لرئيس الاتحاد الآسيوي البنغالي جابول غازي، وعدداً من رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والقارية.