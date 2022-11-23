سيدات العراق يكتفين بالمركز الرابع ببطولة غرب اسيا لكرة الطائرة

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق للسيدات في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الكرة الطائرة، عباس هندي، لوكالة شفق نيوز ، إن "سيدات العراق حلنّ رابعاً في بطولة اتحاد غرب آسيا بعد الخسارة من سيدات الإمارات بثلاثة أشواط لاثنين".

واضاف ان "سيدات العراق بالكرة الطائرة قدمنّ بطولة كبيرة جدا بعد انقطاع طويل عن المشاركات الخارجية"، مبينا ان " منتخبنا فاز على السعودية بثلاثة أشواط دون رد وخسر من لبنان بثلاثة أشواط لواحد، وفاز على فلسطين بثلاثة أشواط دون رد، وحقق الفوز على الكويت بثلاثة أشواط لواحد، وخسر من الأردن في مباراة نصف النهائي بثلاثة أشواط لواحد.

واشار الى ان البطولة كانت بروفة جيدة لمنتخبنا النسوي قبل الدخول في منافسات البطولة العربية المقبلة".