سيدات العراق يفتتحن مشوار غرب آسيا أمام السعودية

2025-11-24T05:55:37+00:00

شفق نيوز- جدة

يواجه منتخب سيدات العراق نظيره السعودي يوم الاثنين في مستهل مشاركته في بطولة غرب آسيا لكرة القدم على الساحات المكشوفة.

وتنطلق المباراة عند الساعة 7:45 مساءً في ملعب الملك عبدالله بمدينة جدة في السعودية.

وتقام بطولة اتحاد غرب اسيا للسيدات في 24 تشرين الثاني وتستمر حتى 2 كانون الاول 2025، تليها مباشرة بطولة اتحاد غرب آسيا للواعدات تحت 14 عاماً من 5 الى 13 كانون الاول 2025.

وتقام بطولة غرب اسيا للسيدات بمشاركة منتخبات العراق والسعودية والاردن والامارات وفلسطين ولبنان .

ويلعب المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السعودية والامارات .

وكان منتخب سيدات العراق انهي تحضيراته امس الاحد،  لمواجهة نظيره السعودي اليوم، باجراء آخر وحدة تدريبية في مدينة جدة السعودية، استعدادا لانطلاق البطولة.

