سيدات العراق يغادرن إيران ويتجهن إلى البحرين استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب العراقي للسيدات بكرة القدم، اليوم الأحد، إلى العراق قادماً من إيران، بعد ختام معسكر تدريبي خاض خلاله مواجهتين وديتين انتهتا بخسارتين ثقيلتين، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس آسيا.

وقالت عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيسة وفد المنتخب النسوي في إيران رشا طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب النسوي توجه إلى العراق براً اليوم بعد انتهاء المعسكر التدريبي في طهران"، مبينة أن "الوفد سيتجه بعد وصوله إلى بغداد، إلى البصرة براً أيضاً، حيث سيخضع لراحة قصيرة هناك".

وأضافت أن "المنتخب سيتوجه من البصرة جواً إلى البحرين، لإقامة معسكر تدريبي أخير هناك، قبل الدخول في التصفيات الآسيوية التي ستُقام في تايلند".

وأشارت إلى أن "اختيار مطار البصرة جاء لكونه يعمل بشكل طبيعي ولم يتوقف، ما يسمح بتنفيذ خطة السفر دون تأخير".

وبينت أن "منتخب العراق للسيدات يستعد لخوض تصفيات كأس آسيا في مدينة شيانغ ماي التايلاندية، والتي ستنطلق في 23 من الشهر الحالي، ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات منغوليا وتيمور الشرقية والهند، إضافة إلى منتخب تايلند".

وكان المنتخب العراقي للسيدات قد أنهى استعداداته في العاصمة الإيرانية طهران بإجراء آخر وحدة تدريبية على الملعب الفرعي في مجمع آزادي، وخسر في مباراته الثانية أمام سيدات إيران بسبعة أهداف دون مقابل، بعد أن خسر المواجهة الأولى بثمانية أهداف دون رد.