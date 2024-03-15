سيدات العراق يعدن إلى قائمة تصنيف "فيفا" لمنتخبات كرة القدم

شفق نيوز/ عاد منتخب سيدات العراق لكرة القدم مجدداً، يوم الجمعة، لقائمة تصنيف المنتخبات العالمية الشهري الذي يصدره الاتحاد الدوليّ لكرة القدم FIFA.

ووفقاً للقائمةِ التي صدرت اليوم الجمعة، احتل العراق المركز 172 عقب مشاركة المنتخب العراقي للسيدات في بطولةِ اتحاد غرب آسيا التي استضافتها مدينةُ جدة السعودية في شهر شباط/ فبراير الماضي.

وبغض النظر عن النتائج التي سجلها المنتخبُ، إلا أنه نجحَ في العودة رسمياً إلى قائمةِ التصنيف بعد غيابٍ دام لسنواتٍ عقب آخر مشاركة لمنتخبنا الوطنيّ للسيدات المتقدمات في تصفياتِ كأس آسيا في طاجيكستان عام 2017، والتي وضعت العراق في قائمةِ التصنيف، غير أن عدمَ تشكيل منتخبٍ وطنيّ، وغياب المشاركات، أبعد العراقَ عن القائمة قبلَ أن يعودَ إلى التصنيف، وبمجموعٍ بلغ 862.8 نقطة محتلاً الترتيب 172.

وتسعى اللجنةُ النسوية في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم إلى استثمار فترةِ التوقف في FIFA DAY خلال الأشهر المقبلة بهدفِ الاستمرار في خوض المباريات الدولية الودية، والمشاركة في الاستحقاقاتِ الإقليمية والعربية والقارية من أجل الارتقاء إلى مراكز متقدمةٍ أكثر.

ووفقاً للائحةِ فإن العراق جاء قبلَ بوتان وليسوتو والسعودية والغابون وماكاو وغينيا بيساو.