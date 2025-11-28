سيدات العراق يستأنفن تدريباتهن قبل مواجهة نصف نهائي غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

استأنف منتخبُ العراق للسيداتِ لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهةِ الدور نصف النهائي المُرتقبة لبطولةِ غرب آسيا التاسعة الجارية في مدينةِ جدة السعودية.

وتأهل منتخبُ السيدات إلى الدور نصف النهائي بعد أن حلَّ في المركزِ الثاني خلفَ المنتخب السعودي الذي تصدر ترتيبَ المجموعة، وبرصيد ثلاث نقاطٍ بفوزه المُستحق على الإمارات بثلاثة أهدافٍ من دون رد.

وخاضت اللاعباتُ مراناً اتسم بالتركيزِ والالتزام، إذ افتتح الملاكُ التدريبيُّ الحصةَ باجتماعٍ قصيرٍ أشادَ خلاله بالأداءِ القويّ في المباريات السابقة أمام منتخبي السعودية والإمارات.

وأكد الملاكُ التدريبيُّ، بقيادة المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، أن المرحلةَ المُقبلة تتطلب مضاعفةَ الجهد من أجل بلوغ النهائي، وتحقيق حضورٍ مشرّفٍ للكرةِ العراقية.

وعبّرت اللاعباتُ عن جاهزيتهن ورغبتهن في مواصلةِ سلسلة النتائج الإيجابية، وأبدين روحاً عاليةً، وإن المنتخبَ سيلعب بقتاليةٍ عاليةٍ ليكون السلاحَ الأهم في مواجهةِ خصم نصف النهائي.