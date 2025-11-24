سيدات العراق يستهلن مشوارهن ببطولة غرب آسيا بخسارة أمام السعودية

شفق نيوز- الرياض

خسر منتخب سيدات العراق لكرة القدم أمام منتخب السعودية بنتيجة 2-1، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من بطولة غرب آسيا التاسعة المقامة بمدينة جدة السعودية.

وجرت المباراة بين الفريقين عند الساعة 7:45 مساءً على أديم ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة في السعودية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب السعودي بهدف واحد دون مقابل لمنتخب سيدات العراق.

وفي الشوط الثاني وأضافت سيدات السعودية هدفاً ثانياً، بينما سجل منتخب العراق هدفه الوحيد في المباراة.

وتقام بطولة غرب آسيا للسيدات بمشاركة منتخبات العراق والسعودية والأردن والإمارات وفلسطين ولبنان.

ويلعب المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي السعودية والإمارات.

وتقام بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات للفترة من 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي وتستمر حتى 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تليها مباشرة بطولة اتحاد غرب آسيا للواعدات تحت 14 عاماً من 5 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.