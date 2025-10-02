سيدات العراق يدخلن سباق التحدي في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

غادر المنتخب العراقي للكرة الطائرة للسيدات العاصمة بغداد، يوم الخميس، متوجهاً إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة انطلاقها غداً بمشاركة ستة منتخبات.

‏وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب علي لاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستكون بمشاركة منتخبات العراق، ولبنان، والسعودية، وقطر، وسوريا، والأردن، وسيدات العراق سيفتتحن مشوارهن بلقاء المنتخب السعودي يوم غدٍ الجمعة".

‏وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن جدول مباريات المنتخبات المشاركة، والعراق سيخوض ثاني مبارياته يوم السبت المقبل أمام قطر، وسيلاقي يوم الاثنين المقبل منتخب لبنان، وفي يوم الثلاثاء يواجه منتخب سوريا، ويختتم مشواره بلقاء المنتخب الأردني يوم الخميس المقبل.

وبين لاوندي أن المنافسات تستمر لغاية العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتقام مباريات البطولة في قاعة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان.