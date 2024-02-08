سيدات العراق يخسرن أمام الإمارات "ودياً"

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات أمام نظيره الإماراتي بهدف دون رد في مباراة ودية جرت في مدينة دبي الإماراتية استعدادا لبطولة غرب آسيا للسيدات.

وجرت المباراة في ملعب الاتحاد الاماراتي الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

وباشر المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات، يوم أمس الأربعاء، تمارينه اليومية في المُعسكرِ التدريبي المقام في دولة الإماراتِ العربية.

ويدخل المعسكر التدريبي ضمن استعدادات منتخب العراق النسوي لخوض غمار بطولة غرب آسيا التي تنطلق في السعودية في التاسع عشر من الشهر الحالي.