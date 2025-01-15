سيدات العراق يخسرن أمام التايلنديات في ثالث مواجهات تصفيات آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للسيدات أمام أصحاب الأرض والجمهور نظيره التايلاندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات.

وجرت المباراة في قاعة نونثابوري في العاصمة التايلندية بانكوك، وانتهت لصالح تايلند بنتيجة 7-1.

وكان منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، قد خسر أمام نظيره البحريني، يوم الاثنين الماضي، في الجولة الثانية، وتعادل مع نظيره الفلسطيني يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا الجارية في تايلاند.