سيدات العراق يخسرن أمام البحرينيات في ثاني مواجهات تصفيات آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز/ خسر منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، أمام نظيره البحريني، يوم الاثنين، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا الجارية في تايلاند.

وجرت المباراة في قاعة نونثابوري بوري بتايلاند، وقد ظهر منتخب العراق اللون الأبيض، وانتهت المباراة لصالح البحرين بنتيجة 9-5.

ووقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب كلاً من فلسطين ولبنان والبحرين، بالإضافة إلى البلد المستضيف، تايلاند.

وكان منتخب سيدات العراق قد تعادل مع نظيره الفلسطيني 1-1 في أولى مواجهاته يوم السبت الماضي ضمن نفس التصفيات.