سيدات العراق يتلقين أول خسارة في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

تعرض منتخب سيدات العراق للكرة الطائرة، مساء اليوم الاثنين، لأول خسارة له في بطولة غرب آسيا، أمام سيدات لبنان بثلاثة أشواط لواحد.

وجاءت الخسارة في ثالث مباريات خاضها المنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا المقامة منافساتها حالياً في الأردن.

ويشارك في بطولة غرب آسيا الحالية في الأردن كل من منتخبات العراق، ولبنان، والسعودية، وقطر، وسوريا، والأردن.

وتستمر البطولك لغاية العاشر من الشهر الجاري، وتقام مباريات البطولة في قاعة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب العراقي للسيدات، فاز في مباراتين على السعودية وقطر بثلاثة أشواط دون رد.