سيدات العراق وسوريا تختتمان مباريات المجموعة الثانية لـ"غرب آسيا"

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي النسوي لكرة القدم، نظيره السوري، يوم السبت، في ثالث مبارياته ضمن اختتام منافسات المجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثامنة.

وتستضيف مدينة جدة السعودية، المباراة التي ستنطلق صافرتها في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، على أرضية الملعب (الرديف) بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان منتخب نساء العراق، قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام فلسطين 0-3، كما خسر بمباراته الثانية أمام نظيره النيبالي بنتيجة ثقيلة قوامها 5-0.