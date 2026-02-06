سيدات العراق للكرة الطائرة يحققن أول فوز في الدورة العربية للأندية

شفق نيوز- الشارقة

تمكنت سيدات نادي أكاد عنكاوا العراقي، يوم الجمعة، من تحقيق أول فوز على نظيراتهن سيدات نادي البوشرية اللبناني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ضمن منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب العربية الثامنة للأندية، المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت المباراة بين الفريقين عند الساعة الثالثة عصراً على قاعة نادي الشارقة الرياضي وانتهت الأشواط لصالح أكاد عنكاوا 3-1.

وتقام بطولة دورة الألعاب العربية للأندية الثامنة، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات للفترة من 2 ولغاية 12 شباط/فبراير الحالي، بمشاركة أندية تمثل ست دول عربية.

وكان نادي أكاد عنكاوا الرياضي عزز صفوفه بالتعاقد مع لاعبتين محترفتين، هما الروسية آنا ميركوريفا، والإيرانية مائدة أصفهاني، بهدف دعم الفريق ورفع مستوى الأداء استعداداً للمشاركة في البطولة.

وخسر سيدات نادي أكاد عنكاوا العراقي، الأربعاء الماضي، أمام نظيراتهن سيدات نادي الوصل الإماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في أولى مواجهاته بالبطولة.