سيدات العراق للطائرة يتوجهن إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا  

شفق نيوز/ يغادر يوم غدٍ الاثنين وفد المنتخب الوطني العراقي للسيدات الى العاصمة الاردنية عمان، لخوض منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا التي ستنطلق بعد غدٍ الأربعاء بمشاركة 10 منتخبات.

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، ان منتخبنا للسيدات سيغادر يوم غدٍ الاثنين من محافظة أربيل، بعد ختام معسكره التدريبي بنجاح بقيادة المدرب راندي متي، مؤكداً أن الاتحاد يعول بشكل كبير على لاعباتنا الحاليات اللاتي قدمن مستويات مميزة في البطولة التي اختتمت مؤخرا في محافظة دهوك.

وبين ان الملاك التدريبي بقيادة المدرب راندي متي ومساعديه طارق ناظم وسنكر مصطفى ورافي خاص يعلمون جيداً المنتخبات المنافسة في المجموعة الأولى التي تضم الى جانب منتخبنا كلا من (السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين)، لذا نطمح تقديم مستويات مميزة بعد إنقطاع دام لسنوات عدة.

وأوضح: نطمح ان يختتم هذا العام بإنجاز مهم للطائرة العراقية بعد الوسام النحاسي الذي حققه ليوث الرافدين في بطولة إتحاد غرب آسيا التي اقيمت في المملكة العربية السعودية.