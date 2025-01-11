سيدات العراق للصالات يتعادلن مع نظيراتهن الفلسطينيات ضمن تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ تعادل منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، يوم السبت، مع نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الاولى لتصفيات كأس آسيا التي تحتضنها تايلاند.

وجرت المباراة في قاعة نونثابوري بوري في تايلند، وارتدى منتخب سيدات العراق اللون الأبيض وحارسة المرمى باللون الأصفر، فيما ارتدى الفريق الفلسطيني اللون الأحمر.

ويقع الفريق النسوي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من فلسطين ولبنان والبحرين، إضافةً إلى تايلاند البلد المستضيف للتصفيات.