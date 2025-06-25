سيدات العراق لكرة القدم يكملن استعداداتهن لمواجهة منغوليا بتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن إكمال منتخب السيدات تحضيراته لمواجهة منغوليا غداً الخميس ضمن تصفيات كأس آسيا.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطنيُّ للسيداتِ، أكمل اليوم آخرَ تحضيراته لمواجهةِ منتخب منغوليا غداً الخميس في الجولةِ الثانية من تصفياتِ المجموعةِ الثانية المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا في أستراليا، بإجراء وحدةٍ تدريبيةٍ في الملعبِ الفرعيّ بمجمعِ مدينة شيانغ ماي الدوليّ في تايلاند".

ولفت إلى أن "التدريبات قادها المدربُ عبد الوهاب أبو الهيل وملاكه المُساعد، وبتواجدِ جميع اللاعبات، فيما ستغيب اللاعبةُ إيلاف شريف، عن خوض مواجهتي يوم غدٍ الخميس أمام منغوليا، ويوم الأحد المقبل أمام تايلاند، بعد أن قرر الاتحادُ الآسيويّ لكرة القدم معاقبتها لمباراتين، بسببِ نيلها البطاقة الحمراء في مباراةِ منتخبنا أمام منتخب تيمور الشرقية في الجولةِ الأولى".

يشار إلى أن منتخب سيدات العراق، قد تعادل يوم الاثنين الماضي، أمام نظيره تيمور الشرقية من دون أهداف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس آسيا لكرة القدم التي تقام في مدينة شيانغ ماي التايلاندية، والمؤهلة لنهائيات البطولة في أستراليا 2026.