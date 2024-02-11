سيدات العراق لكرة القدم يخسرن أمام نظيراتهن الإماراتي بثلاثية نظيفة في مباراة "تجريبية"

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي النسوي لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 0 - 3 في مباراة تجريبية ثانية اقيمت اليوم الأحد، في الامارات تحضيراً لبطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات 2024.

وجاءت أهداف منتخب الإمارات عن طريق سرفين ايوكا وديتا ماني وكي يو.

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات خسر أمام نظيره الإماراتي الخميس الماضي بهدف دون رد في مباراة ودية اولى جرت في مدينة دبي الإماراتية استعدادا لبطولة غرب آسيا للسيدات.

وباشر المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات، الأربعاء الماضي تمارينه اليومية في المُعسكرِ التدريبي المقام في دولة الإماراتِ العربية.

ويدخل المعسكر التدريبي ضمن استعدادات منتخب العراق النسوي لخوض غمار بطولة غرب آسيا التي تنطلق في السعودية في التاسع عشر من الشهر الحالي.