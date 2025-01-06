سيدات العراق لكرة الصالات يجدد فوزه على نظيره الكويتي تجريبياً

شفق نيوز/ جدد منتخب العراق للسيدات لكرة الصالات، مساء اليوم الاثنين، الفوز على نظيره الكويتي في مباراة تجريبية ثانية ضمن معسكره التدريبي تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند.

وجرت المباراة في قاعة سعد الصباح السالم بالعاصمة الكويت، وانتهت لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 1-0.

وأحرزت اللاعبة تبارك الرحمن مؤيد هدف الفوز في الشوط الأول.

وكان منتخب السيدات لكرة الصالات العراقي قد فاز على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الأول السبت، في المباراة التجريبية الأولى ضمن معسكره التدريبي الذي يقام هناك، ويسبق مغادرته إلى تايلاند للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند في التاسع من الشهر الجاري.