سيدات العراق لرفع الأثقال يشاركن في ثلاث بطولات بالدوحة

شفق نيوز- الدوحة

يشارك العراق في ثلاث بطولات متداخلة لرفع الأثقال للسيدات، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر الحالي، وتشمل بطولة غرب آسيا والبطولة العربية وبطولة قطر الدولية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز ، إن العراق سيخوض المنافسات بأربع رباعات، ثلاث منهن من أربيل وواحدة من بغداد.

وأضاف أن البطولات ستنطلق في 19 كانون الأول الجاري بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية والدولية، مبيناً أن المنتخب النسوي لرفع الأثقال يواصل استعداداته، للمشاركة المرتقبة من خلال معسكر تدريبي يقام حالياً في مدينة أربيل تحت إشراف المدرب خضير باشا.