سيدات العراق في المركز الثالث ببطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

خسر المنتخب العراقي للسيدات، يوم الخميس، أمام المنتخب الأردني للسيدات بثلاثة أشواط دون مقابل في بطولة غرب اسيا للكرة الطائرة للسيدات.

ورغم خسارة المنتخب العراقي، فانه حصل على الميداليات البرونزية في بطولة غرب أسيا للسيدات.

وشارك في البطولة التي اقيمت في الأردن كل من منتخبات العراق، ولبنان، والسعودية، وقطر، وسوريا، والأردن، وتستمر منافساتها حتى العاشر من الشهر الجاري في قاعة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب العراقي للسيدات قد فاز سابقاً على السعودية وقطر بثلاثة أشواط دون رد، فيما خسر أمام لبنان بنتيجة (1–3).

وحقق منتخب العراق للكرة الطائرة للسيدات، اول امس الثلاثاء، فوزاً مستحقاً على نظيره السوري بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.