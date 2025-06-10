سيدات العراق بكرة القدم يخسرن بثمانية أهداف نظيفة أمام إيران ودياً

شفق نيوز/ ⁨خسر المنتخب الوطني العراقي للسيدات لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أمام نظيره الأيراني، بثمانية أهداف مقابل لاشيء⁩، في مباراة ودية جرت في إيران.

وتاتي مباراة اليوم، ضمن معسكر المنتخب النسوي استعداداً لتصفيات كأس آسيا التي تجري في تايلاند بداية من 23 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وسيلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات تايلاند والهند وتيمور الشرقية ومنغوليا.

وأجرى المنتخب الوطني العراقي للسيدات لكرة القدم، على الساحات المكشوفة، يوم امس الاثنين، مرانه الأول في العاصمة الإيرانية طهران.

ويشرف على التدريباتِ، التي جرت في الملعبِ الفرعي لمجمع آزادي، مدرب منتخب سيدات العراق عبد الوهاب أبو الهيل، بمعيةِ ملاكه الفنيّ المساعد.