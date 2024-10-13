"سيدات الطائرة" يدخلن معسكراً تدريبياً في أربيل استعدادا لغرب آسيا

شفق نيوز/ دخل منتخب سيدات العراق للكرة الطائرة، معسكره التدريبي في أربيل استعداداً لبطولة غرب آسيا المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر إقامة معسكر تدريبي لمنتخب السيدات استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستستضيفها محافظة السليمانية للفترة من 24 تشرين الثاني ولغاية الثالث من شهر كانون الأول المقبل.

وأضاف أن منتخب السيدات سيكون بإشراف المدرب راندي متي الذي سيقود تدريبات المنتخب النسوي استعداداً لبطولة غرب آسيا.

وأكد علي، أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً للبطولة كونها تقام في العراق ولعكس صورة مشرقة وانطباع جيد عن رياضتنا لدى الدول المشاركة .

واشار الى ان الاتحاد العراقي للعبة سيقيم معسكرا اخر خارجي في ايران بعد أنتهاء معسكر اربيل بفترة قصيرة بعده سيستعد المنتخب للدخول في منافسات البطولة.

ولفت رئيس الاتحاد، إلى أن الكادر التدريبي دعا للقائمة الأولية للمنتخب 20 لاعبة وسيتم تقليصها إلى 16 لاعبة سيمثلنّ المنتخب في الاستحقاق المقبل.