سيدات السليمانية يتوجن بلقب بطولة الجمهورية لكرة السلة

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بطولة الجمهورية لكرة السلة للنساء بمشاركة 10 منتخبات من مختلف محافظات العراق، فيما توج بلقبها نادي سيدات السليمانية.

وجرت مباريات البطولة في الساحة المكشوفة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد للفترة 10-11 من الشهر الحالي.

واسفرت نتائج المنافسات عن تتويج منتخب السليمانية بالمركز الأول، وحل منتخب اربيل بالمركز الثاني، بينما جاء منتخب دهوك بالمركز الثالث.

وتضمنت المنتخبات المشاركة؛ محافظة كركوك، أربيل، كربلاء، الديوانية، النجف، واسط، بابل، السليمانية، نينوى، ومحافظة دهوك.

وكان فريق غاز الشمال قد توج في آب الماضي بلقب بطولة العراق للنساء لكرة السلة التي جرت في أربيل، بعد تغلبه في المباراة الختامية على نادي آكاد عنكاوا بنتيجة (56-54) نقطة.