سيدات البيشمركة يحققن اربعة اوسمة ملونة في دورة الألعاب العربية

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي البيشمركة للسيدات بالكاراتيه اربعة أوسمة ملونة في دورة الألعاب العربية للسيدات التي اقيمت في مدينة الشارقة بالإمارات للمدة من 8-10 من شهر شباط الجاري.

وتمكن ممثل العراق "فريق البيشمركة" للسيدات من تحقيق نتائج جيدة نافس من خلالها ابرز الاندية المشاركة .

واحرزن سيدات البيشمركة اربعة أوسمة ملونة، إذ حققت "لانه كامران" الوسام الفضي في وزن 68 كغم، بينما توجت "جرخان جعفر" بالوسام البرونزي في وزن 68 كغم، في حين كان الوسام البرونزي الآخر من نصيب "اوين أمانج" في فعالية كاتا فردي، أما في الكاتا الجماعي فقد حققن الوسام البرونزي ايضا.