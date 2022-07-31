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سيدات اربيل لكرة اليد يبدأن تدريباتهن للحفاظ على اللقب بموقعة السليمانية (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-31T09:20:12+0000
سيدات اربيل لكرة اليد يبدأن تدريباتهن للحفاظ على اللقب بموقعة السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل الرياضي، يوم الاحد، عن بدء تدريبات فريقها النسوي لكرة اليد استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي، هيمن هوليري، لوكالة شفق نيوز، ان "حامل اللقب لموسمين فريق اربيل لكرة اليد بدأ تدريباته الفعلية في قاعة نادي اربيل للألعاب الرياضية استعدادا للدفاع عن لقبه والبدء بمشواره في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد".

واشار الى ان "اللاعبات تجمعن في اربيل وبدأنّ تدريباتهن تحت إشراف الجهاز الفني للفريق استعدادا للمشاركة في منافسات الدوري العراقي الممتاز للسيدات المقرر إقامتها في السليمانية منتصف شهر آب المقبل".

جدير بالذكر أن نساء اربيل حصلن على بطولة الدوري الممتاز في النسختين الماضيتين وشاركن في البطولة العربية ممثلات عن الاندية العراقية.

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