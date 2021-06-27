"سيبني جيلاً كروياً".. التطبيعية توضح عمل الإنكليزي "ويتل" وتعلن موعد العقد الرسمي

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي شامل كامل، عن موعد توقيع العقد الرسمي مع الخبير والمدير الفني الانكليزي "جون ويتل"، مشيرا الى أنه جاء ليبني جيلاً كروياً.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن "عمل جون ويتل ينصب في تنظيم وتطوير أساسيات عمل المواهب الكروية في اتحاد الكرة"، موضحا أن "ويتل ليس مدربا بل خبيرا عمل في عدة اماكن محترمة على مستوى العالم وأنني عملت معه سبع سنوات في الاتحاد الاسيوي واعلم جيدا مايحمله من فكر عال المستوى".

وتابع ، أن "ويتل عمل في أكاديميات دول شرق آسيا وقطر مدة طويلة وانه ابدى اعجابه الشديد بالمواهب الكروية بالعراق وقال إنها تحتاج لصقل وعمل حقيقي لبناء جيل متميز يقارع فرق العالم".

وأوضح كامل، أن "الانكليزي ويتل لايهتم لحرارة اجواء العراق وانه ابلغه انه متعود على هذه الأجواء بل الاقسى منها في قطر".

وبين نائب رئيس الهيئة التطبيعية، أنها "اتفقت مع ويتل على كل بنود العقد وسيتم إبرام العقد معه رسميا الأسبوع الحالي بعد ان وجد الارضية صالحة لعمله في العراق".

وتابع، أن "المدرب جون ويتل أكد بانه سيكون خير عون للكرة العراقية مع وجود المواهب الكثيرة في العراق".

وكان ويتل حضر أمس بمعية شامل كامل نائب رئيس التطبيعية ، مهرجاناً لمسابقات البراعم بمشاركة 14 نادياً، أقامته اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية في ملعب الشعب الثاني، للتولدات ( 2010 ، 2011 ، 2012)، بإشراف نائب رئيس لجنة التطوير (داود العزاوي).

وسيتولى "ويتل" الإشراف الفني على الفئات والمواهب الكروية ويقوم بإعداد برنامج لاكتشاف المواهب وبنائها ليكونوا رافدا للمنتخبات العراقية.

قضى جون ويتل ست سنوات كرئيس لتنمية الشباب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

قبل العمل في آسيا، كان جون مسؤول التطوير الوطني لكرة القدم النيوزيلندية ومقره في الجزيرة الجنوبية لمدة خمس سنوات.

وقام جون أيضًا بتدريب مجموعة متنوعة من فرق الشباب الدولية النيوزيلندية منذ عام 2002، كلاعب كان محترفًا في تشيلسي وشبه محترف في العديد من الأندية الأخرى.