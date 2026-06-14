آسيا تبعث رسائل قوية في افتتاح المونديال وتربك حسابات أوروبا

شفق نيوز- بغداد

بدأت المنتخبات الآسيوية مشوارها في كأس العالم بصورة لافتة، مؤكدة قدرتها على منافسة كبار القارة الأوروبية منذ الجولة الأولى، في مشهد يفتح الباب أمام احتمالات عديدة لمفاجآت قد يشهدها المونديال التاريخي.

وحققت المنتخبات الآسيوية انطلاقة مميزة بحصد فوزين وتعادل ثمين أمام منتخبات أوروبية، لتجمع سبع نقاط من أصل تسع ممكنة.

وكان المنتخب القطري من أبرز المستفيدين بعدما انتزع تعادلاً قاتلاً أمام سويسرا، ليحصد "العنابي" أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

واستهل منتخب كوريا الجنوبية المشوار الآسيوي بفوز مثير بنتيجة 2-1 على التشيك، بعدما قلب تأخره إلى انتصار ثمين، قبل أن يواصل منتخب أستراليا التألق الآسيوي بتغلبه على تركيا بهدفين دون رد.

وتمنح هذه النتائج دفعة معنوية كبيرة لبقية المنتخبات الآسيوية، ولا سيما المنتخب العراقي، الذي يستعد لخوض مباراته الأولى، في ظل استمرار المواجهات المرتقبة مع المنتخبات الأوروبية خلال دور المجموعات.

وتتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى القمة المنتظرة التي تجمع اليابان وهولندا، فيما يواجه المنتخب العراقي نظيره النرويجي فجر الأربعاء، ويخوض المنتخب الأردني أول ظهور له في كأس العالم بمواجهة النمسا صباح الأربعاء ايضاً.

أما المنتخب السعودي، فينتظره اختبار قوي أمام الأوروغواي، قبل أن يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة التي تعد من المجموعات الصعبة في كأس العالم 2026.