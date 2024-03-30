"سيارة الاسعاف" تتسبب بخسارة الكرخ أمام الجوية في دوري الشباب الكروي

شفق نيوز/ خسر نادي الكرخ، يوم السبت، مباراته مع نادي القوة الجوية ضمن الدوري العراقي للشباب، بسبب عدم تطبيق نادي الكرخ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال كاظم فليح مدرب فريق القوة الجوية لوكالة شفق نيوز ان "حكم اللقاء اعتبر الكرخ خاسرا امام فريقنا 0-3 وذلك بسبب عدم توفيره سيارة اسعاف داخل ملعب الكشافة الذي يحتضن المباراة ويعتبر ملعباً للكرخ".

وأضاف فليح ان "حكم اللقاء اتبع القانون الدولي الذي يعمل به اتحاد الكرة العراقي والذي يلزم الفريق المضيف توفير سيارة إسعاف في كل مباراة وفي حال عدم وجودها لا تسير المباراة".

واشار فليح الى انه "حاول اقناع مشرف الفريق باستئناف اللعب بدون سيارة اسعاف إلا أنه رفض لعدم جواز ذلك دوليا ومحلياً ".

واضاف انه "طلب من فريق الكرخ تأمين سيارة إسعاف، ودعا حكم اللقاء منح مهلة لذلك".

وبين أن "الحكم استجاب لرغبتي لكن نادي الكرخ فشل في تهيئة السيارة ليعلن بعد 24 دقيقة من الموعد المقرر على انطلاق المباراة عن نهاية المباراة ، معلناً عن فوز القوة الجوية علما أن الوقت الممنوح في مثل هكذا حالات 15 دقيقة".