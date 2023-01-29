آسو رستم يكشف سبب فسخ عقده مع السالمية الكويتي: لم يدفعوا مستحقاتي لستة أشهر

شفق نيوز/ كشف اللاعب العراقي آسو رستم، يوم الاحد، سبب فسخ عقده مع نادي السالمية الكويتي، وعن العروض التي تلقاها من عدة أندية عربية، بعد تتويج المنتخب العراقي بطلا لخليجي 25.

وقال رستم خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه فسخ عقده الذي أبرمه قبل ستة أشهر مع نادي السالمية الكويتي بإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبين ان سبب انهاء العقد جاء بطلب منه كون ان نادي السالمية تخلف عن دفع مستحقاته المالية على مدار الأشهر الستة الماضية باستثناء مبلغ مقدمة العقد.

وعن العروض المقدمة له أوضح رستم، ان السعودية وايران وليبيا وتونس ودولاً عربية اخرى قدمت له عروضاً إلى جانب الاندية العراقية واندية كوردستان وبالخصوص نادييّ اربيل ونوروز.

وأشار آسو إلى أنه سيتأنى في اختيار النادي الذي يلعب له في المرحلة المقبلة حتى يضمن انه سيكون لاعباً مؤثراً وتكون له بصمة فيه.