آسو رستم "شرطاوي" بشكل رسمي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة الشرطة عن تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، آسو رستم لتمثيل فريقها الكروي.

وقال الناطق الاعلامي للنادي حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز ان الادارة توصلت اخيرا لإتفاق نهائي مع اسو لتمثيل القيثارة في الانتقالات الشتوية وسيمثل الفريق بالمباريات المقبلة في الدوري الممتاز، قادما من السالمية الكويتي بعد انهاء عقده مع الاخير ليكون لاعبا مهماً الى جانب زملائه .

وكان ولي كريم مدرب فريق نادي نوروز اكد لشفق نيوز انه كان يتمنى عودة اسو لناديه الام لكن النادي لا يمتلك مبلغا كافياً لضم اللاعب.