سويسرا تكتسح البوسنة برباعية في مونديال 2026

شفق نيوز-لوس أنجلوس

حقق المنتخب السويسري، مساء الخميس، فوزاً كبيراً على نظيره البوسني بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة على ملعب إنغليووود في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب السويسري أفضليته على مجريات اللعب، ونجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف عبر يوهان مانزامبي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 74 و90، فيما أضاف روبن فارغاس الهدف الثالث في الدقيقة 84، قبل أن يختتم جرانيت شاكا الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وسجل المنتخب البوسني هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر اللاعب أرمين ماهميتش.

وكان المنتخب السويسري قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع قطر 1-1، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك بالنتيجة ذاتها أمام كندا في الجولة الأولى.