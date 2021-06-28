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سويسرا العنيدة تفجر مفاجأة اليورو وتقصي بطل العالم فرنسا

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-28T21:46:41+0000
سويسرا العنيدة تفجر مفاجأة اليورو وتقصي بطل العالم فرنسا

فجر منتخب سويسرا مفاجأة مدوية بإقصاء نظيره الفرنسي، بطل العالم، من دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، قبل أن يفز منتخب سويسرا 5-4 بركلات الترجيح، ويتأهل لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية، بينما ودع الديوك المنافسات مبكرا رغم تصدرهم ترشيحات التتويج باللقب القاري.

سجل لسويسرا هاريس سفيروفيتش "ثنائية" وماريو جافرانوفيتش في الدقائق 15 و81 و90، بينما سجل أهداف فرنسا كريم بنزيما "ثنائية" وبول بوجبا في الدقائق 57 و59 و75.

وبهذا الفوز، يضرب المنتخب السويسري موعداً في دور ربع النهائي مع المنتخب الاسباني.

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